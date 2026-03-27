Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал поражение от «Салавата»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (3:4) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Считаю, что все три матча серии получились упорными, сегодня просто было забито больше голов. Понравилось, что команда правильно отреагировала на «гол в раздевалку» во втором периоде. Что касается третьего периода, мы не реализовали свои моменты, а соперник реализовал.

Мы меньше бросаем, меньше выигрываем вбрасываний и меньше контролируем шайбу? В этом заслуга «Салавата Юлаева». Не сказать, что кто-то перебросал кого-то сегодня. По статистике была равная игра. Из нападающих «Автомобилиста» пока забивает только Спронг? Соглашусь с вами. Ждём от других ребят именно голов. Сегодня моменты были, но пока не реализовали.

Не досчитались двух лидеров команды — Голышева и Воробьёва? В каждом виде спорта бывает и ротация в команде, и вынужденные меры и случайность. Другой размер площадки повлиял на то, что позволили дважды сопернику сравнять счёт в матче? «Салават Юлаев» — хорошая, быстрая команда, которая прессингует. В этих моментах мы не доработали, кроме третьего периода — он мне, наоборот, больше понравился.

Что думаю насчёт победной для Уфы шайбы Максима Кузнецова с отрицательного угла? Это мастерство игрока, я считаю. Классно бросил, классно попал из-за линии ворот. Бывают такие моменты. Мастера такое тренируют. Кузнецов же в Магнитогорске играл. Помню, он в молодёжной команде там феерил. Здесь тоже забил фееричный, нужный гол. Как говорится, гол ничем не пахнет.

Готов ли сыграть Аликин? У него было небольшое повреждение. Мы будем думать с тренером вратарей, что дальше. Не считаю, что есть какая-то вина Галкина. Первую игру он сыграл «на ноль», во второй пропустил один гол, сегодня держал нас в игре. Здесь больше вопрос к нападающим. У нас не только одно звено должно забивать, но и другие должны вносить вклад для победы», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.