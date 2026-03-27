Нападающий «Салавата Юлаева» Ефремов оценил победу над «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов высказался о победе над «Автомобилистом» (4:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Слава богу, мы выиграли, забрали важный матч. Игра в целом равная была, были моменты, и у нас, и у «Автомобилиста», просто дотерпели и проявили характер. Конечно, здорово сыграл Вязовой — вытащил, Максим Кузнецов на хорошей технике исполнил очень важный гол. С положительными эмоциями готовимся дальше.

Как чувствую себя после паузы? Во второй игре уже получше, первый матч в Екатеринбурге получился для меня тяжеловатым, потому что я достаточно много пропустил. Такая неприятная травма была, что мне приходилось около недели просто ничего не делать, беречь себя. Рад, что сейчас потихонечку набираю кондиции. Большое спасибо моим партнёрам, которые помогают. Артём Горшков и Максим Кузнецов выполняют большой объем работы, а я стараюсь за ними уже подтягиваться.

Почему сегодняшняя игра серии так раскрылась? Скорее всего, свою роль сыграл размер площадки, потому что побольше места, побольше времени, где-то можно проявить побольше мастерства. Из-за этого такие голы пошли. «Автомобилист», если честно, начал играть более активно: они не стали откатываться в средней зоне — это тоже повлияло. Ну, и конечно, наши прекрасные болельщики, которые нас сегодня заряжали и гнали нас вперёд. Спасибо им огромное!

На что делали упор при подготовке к матчу? Упор в целом продолжать также активно и агрессивно играть, как вторую встречу в Екатеринбурге, гнуть свою линию, настраивались сохранить тот же настрой. Как нужно играть против Спронга? Он большой мастер, не просто так забивает. У него хороший бросок. Нужно стараться поближе с ним играть, давать поменьше пространства. Насколько не хватало на льду Евгения Кузнецова? Женька — большой мастер. Он и в большинстве может разобраться и помочь команде. Мы вместе сплотились и сыграли за него ещё», — приводит слова Ефремова сайт КХЛ.