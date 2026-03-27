Фетисов: Козлов ещё может вернуть московское «Динамо» в серию с Минском

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между минским «Динамо» и московскими одноклубниками (2-0), а также оценил шансы команд на выход в следующую стадию.

«[«Динамо»] Минск неплохо выглядит в двух стартовых матчах серии. Во многом минчане ведут в серии из-за домашнего преимущества. Теперь у московского «Динамо» есть понимание, во что Минск играет в плей-офф.

У Козлова есть большой опыт игрока. Он понимает психологию плей-офф. Хочется, чтобы эта серия продлилась дольше, а не закончилась быстро. Козлов ещё может вернуть московское «Динамо» в серию с Минском», – приводит слова Фетисова Metaratings.

Третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между командами пройдёт 28 марта в Москве.

