Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 27 марта 2026 года

Сегодня, 27 марта, завершился игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ на 27 марта 2026 года:

«Трактор» – «Ак Барс» — 3:2;

«Салават Юлаев» – «Автомобилист» — 4:3;

СКА – ЦСКА — 1:0;

«Торпедо» – «Северсталь» — 3:1.

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 1-1.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 2-0.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 1-2.

ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 2-1.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 2-0.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 1-1.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 2-1.

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-2.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.