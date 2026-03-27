Никитин — о поражении ЦСКА от СКА: мы сегодня не провели три периода на своём уровне

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (0:1) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

— Мы сегодня не провели три периода на своём уровне, отсюда и результат. Готовимся к следующей игре.

— Показалось, что команда то ли была несвежей, то ли боялась ошибку допустить. Так ли это?

— Как я и говорил, два периода мы сегодня делали недостаточно.

— При счёте 0:1 в третьем периоде, когда защитники СКА играли в пас в своей зоне, ЦСКА не выдвигается на них. Вы настолько надеетесь на свой шанс, что не напрягаете защитников в такой ситуации?

— Есть моменты, когда нужно выдвигаться. А если защитник контролирует ситуацию, смысла бежать нет. Против нас играет квалифицированная команда с квалифицированными нападающими, незачем давать им лишнее пространство.

— ЦСКА не забросил ни одной шайбы. Есть ли претензии к нападающим? Изучали ли перед игрой нового вратаря СКА?

— Естественно, изучали не только перед матчем, но и перед серией. Мы всегда делаем акцент на командный результат. Могут защитники забить, потому что нападающие сделали гол, или нападающие забивают после хорошей передачи от защитников. В третьем периоде только мы создавали моменты, которые имели шансы стать голом. Но этого недостаточно, мы это понимаем прекрасно.

— В каких моментах ЦСКА был слабее сегодня?

— Мы очень мало напрягали оборону соперника. Если тебя не напрягают, то больше сил остаётся на атаку. СКА – мастеровитая команда, давать ей играть на сильной стороне не очень правильно. Это одна из причин. В третьем периоде напрягли, то есть можем это делать.

— Несмотря на результат 0:1, что вам принесло удовлетворение?

— Закономерности хоккея — чтобы гол случился, его надо заслужить. Часто забивают не потому что мастерство проявили, а, например, из-за рикошета непонятного. Но он же из-за чего-то случился. Мы сегодня, наверное, этот гол в конце не заслужили.

— Во многих стычках принимал участие Николай Коваленко. Была ли у него какая-то особая установка, пытался ли он завести команду этим?

— Это плей-офф, здесь никто не уступает. Нет в этом подоплёки. Главное — должна быть гармония, не нужен перехлёст, который забивает твои игровые силы. В плей-офф это нормально совершенно, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.