Александр Овечкин обновил свой же рекорд НХЛ, увеличив отрыв от Уэйна Гретцки
В ночь с 26 на 27 марта на льду «Дельта-центра» в США «Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Ютой Маммот» со счётом 7:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07 1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp) 2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59 3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp) 3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01 3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28 3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp) 3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02 4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06 4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54 4:7 Овечкин (Строум) – 59:54
Главным героем встречи стал Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Два из трёх его голов пришлись на равные составы, что позволило форварду довести количество шайб в этих ситуациях до 302 — рекорд среди всех игроков в истории НХЛ в гостевых матчах. Для сравнения: у Уэйна Гретцки таких голов 277, у Горди Хоу — 250. Они занимают вторую и третью строчку.
Таким образом, Овечкин не только забил трижды в матче, но и обновил свой собственный рекорд в НХЛ.
