Результаты матчей НХЛ на 28 марта 2026 года

В ночь на 28 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 6:1;

«Баффало Сэйбрз» – «Детройт Ред Уингз» — 2:5.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 96 очками после 71 матча возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 106 очками после 71 игры. Регулярка Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля.