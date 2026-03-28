Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов отреагировал на слова о том, что СКА «поставил автобус» в игре с ЦСКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победной встрече с ЦСКА (1:0, 1-2) в серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 23:44 (5x4)    

– Добрый вечер всем. Всех с победой – любителей хоккея Санкт-Петербурга, болельщиков СКА, ребят, коллектив. Спасибо за то мужество, за тот характер, который проявили. Конечно, тон этого матча задал тот хор девушек, который исполнил гимн. Просто фантастически, скажу честно. Напомнил нашу серию Рандеву-1987 в Квебеке. Там, правда, был хор Александрова, мужчины, здесь – девчонки. Просто фантастический заряд на игру. И сама кульминация матча была, как обычно, нервозной. Рады, что удалось победить, сделать первый шаг. Но это маленький шаг вперёд. У нас есть час, чтобы эмоции улеглись. Завтра новый день, в воскресенье – игра номер четыре.

– Почему сегодня играл Иванов, а не Плешков?
– Два сложных эмоциональных матча. Я понимаю, что можно говорить об игре вратарей в Северной Америке, где один голкипер проводит весь плей-офф. Но у нас в этом сезоне неординарная ситуация. Вы с первого дня спрашиваете, кто первый номер, мы отвечаем. Решили, что Плешу нужна пауза. Иванов был на низком старте, упорно тренировался и ждал своего момента. Сегодня он сыграл потрясающе.

– Есть ли шанс увидеть Коледова в следующих матчах?
– Шанс есть. Наши врачи упорно работают. Вернётся ли он в следующей игре или позже – пока не скажу.

– В интернете пишут, что сегодня «Ларионов поставил автобус».
– Это где?

– Ну в медиа.
– Какой марки, не знаете? У людей есть право писать всё, что они хотят. Мы это уважаем. В нашей ситуации мы так не считаем. На этом, я думаю, закончим. Спасибо большое, — цитирует Ларионова сайт СКА.

