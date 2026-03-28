Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил поступок Евгения Кузнецова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил поступок Евгения Кузнецова
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о жесте форварда Евгения Кузнецова, за который хоккеист получил дисквалификацию на один матч серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2-1).

– Как относитесь к поступку Евгения Кузнецова?
– По-моему, просто два друга встретились и пообщались. В комитете это увидели, мы эти вещи не обсуждаем. Кузнецов остаётся важной частью коллектива, ничего не изменилось, — приводит слова Козлова «БИЗНЕС Online».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 33-летний Кузнецов сыграл два матча, в которых результативными действиями не отметился. В регулярке сезона-2025/2026 форвард провёл 34 встречи, где записал на свой счёт 27 (7+20) очков.

Материалы по теме
Кузнецова строго наказали и дисквалифицировали. КХЛ поступила слишком жёстко?
Кузнецова строго наказали и дисквалифицировали. КХЛ поступила слишком жёстко?
