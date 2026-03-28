Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил поступок Евгения Кузнецова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о жесте форварда Евгения Кузнецова, за который хоккеист получил дисквалификацию на один матч серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2-1).

– Как относитесь к поступку Евгения Кузнецова?

– По-моему, просто два друга встретились и пообщались. В комитете это увидели, мы эти вещи не обсуждаем. Кузнецов остаётся важной частью коллектива, ничего не изменилось, — приводит слова Козлова «БИЗНЕС Online».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 33-летний Кузнецов сыграл два матча, в которых результативными действиями не отметился. В регулярке сезона-2025/2026 форвард провёл 34 встречи, где записал на свой счёт 27 (7+20) очков.