Сегодня, 28 марта, пройдут три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
Расписание матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2026 года (время московское):
15:00. МХК «Динамо» СПб – «Тайфун»;
17:00. «Динамо-Шинник» – «Крылья Советов»;
17:00. «Академия Михайлова» – «Академия СКА».
Серии плей-ин Западной конференции
«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-1;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 0-1;
«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-1.
Серии плей-ин Восточной конференции
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 1-0;
«Ладья» — «Чайка» — 0-1;
«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-1.
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.