Расписание матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2026 года

Сегодня, 28 марта, пройдут три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

15:00. МХК «Динамо» СПб – «Тайфун»;

17:00. «Динамо-Шинник» – «Крылья Советов»;

17:00. «Академия Михайлова» – «Академия СКА».

Серии плей-ин Западной конференции

«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-1;

«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 0-1;

«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-1.

Серии плей-ин Восточной конференции

«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 1-0;

«Ладья» — «Чайка» — 0-1;

«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-1.

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.