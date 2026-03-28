«Саша, от меня обязательно будет поддержка!» Сергей Фёдоров — о будущем Овечкина

Трёхкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров высказался о будущем российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Теперь мы точно знаем, что до абсолютного рекорда Саше осталось 14 шайб, чтобы его побить. Правильно он говорит: «Поживём — увидим. Надо закончить этот сезон, а дальше посмотрим, что мне дальше делать». Советуют Овечкину и уважаемые люди, и известные хоккеисты — что ему делать дальше. Но я его в любом случае поддержу. Саша, от меня обязательно будет поддержка! К чему бы ты ни склонился — продолжать или нет, всё равно это великолепно. Как я тебе и написал, это достижение на века. Горжусь тобой. Молодец. Главное — без травм. Здоровья и счастья!

— А с высоты своего опыта как вы бы поступили на месте Овечкина? Вы тоже в своё время выбирали — уходить или оставаться. Какие плюсы и минусы?

— Плюсов маловато, кроме рекорда. Но я думаю, что у Саши всё хорошо в семейном плане. Семья поддерживает, особенно мама. И если есть силы, то нужно добить эту тему, потому что мы говорим о рекорде на века.

Многие наши уважаемые спортсмены говорят иногда о политике: наш, русский, и так далее. Всё понятно. Но я просто рад за Сашу. И не о политике, а о том, что в первую очередь он — русский хоккеист. Вы понимаете? Можно замахнуться на эту цель. Но мы предполагаем, а бог располагает. Посоветую Саше взять листочек, написать все плюсы и минусы — и принять взвешенное решение. Времени будет достаточно, — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».