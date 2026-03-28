«Тогда хоккей был не совсем интересный». Павел Буре — о матчах НХЛ в 90-е

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре высказался о стиле игры в Национальной хоккейной лиге в 90-е.

«Тогда хоккей был не совсем интересный, счета были как в футболе — 0:0, 1:0. Зрители зевали, на хоккей было неинтересно смотреть, в том числе и мне как игроку. Потому что начали очень сильно цеплять, задерживать. И потом хорошо, что НХЛ изменила правила — как только до тебя лишь дотрагиваются, сразу следует удаление.

Вначале удавалось забивать помногу, потом все научились кататься, тебя обхватывали, с тобой стояли даже по два человека, а ты ничего сделать не можешь. С тобой так и ездили, пока ты не упадёшь, судья не даст удаление. Да, я находил моменты забивать, но хоккей, как я уже сказал, был не совсем интересный. Сейчас после изменений в НХЛ намного больше стали забивать, а в моё время под конец карьеры я забрасывал по 60 шайб, а Яромир Ягр, второй игрок в лиге, — 45, то есть я ещё забивал на 15 больше. А так, забивали по 30-40 голов всего», — цитирует Буре ТАСС.