«Возмущены до глубины души!» Болельщики «Барыса» потребовали отставки Михаила Кравца

Общественное объединение болельщиков «Жанкүйер» выступило с обращением к генеральному директору «Барыса» Сакену Мусайбекову, потребовав отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца и весь его штаб.

Причиной недовольства стали слабые результаты команды в прошедшем сезоне КХЛ. «Барыс» набрал около 26% очков — один из худших показателей в лиге. Команда не попала в плей-офф и на протяжении сезона находилась в числе аутсайдеров.

«Нас просто шокировала информация, озвученная вами на итоговой пресс-конференции, о готовящемся продлении контракта с главным тренером клуба Михаилом Григорьевичем Кравцом.

Мы не просто разочарованы, мы возмущены до глубины души! Как вообще могло получиться так, что главным тренером клуба стал специалист, не добившийся каких-либо значительных успехов на тренерском поприще и, мягко говоря, с сомнительной репутацией, то и дело попадая в разного рода скандалы? Возможно, для вас это будет откровением, но над нами уже насмехается вся российская и казахстанская хоккейная общественность — от блогеров до специалистов, главным посылом которых является уверенность, что в «Барысе» теперь ничего не изменится и в следующем сезоне наш клуб так и останется беспросветным аутсайдером», — сказано в заявлении.

В заявлении болельщики также указали на системные игровые проблемы: низкую реализацию большинства, нестабильную игру в обороне и отсутствие заметного прогресса по ходу чемпионата. Фанаты подчеркнули, что текущие результаты и качество игры «Барыса» они считают неприемлемыми для клуба, и призвали руководство принять кадровые решения перед следующим сезоном, в том числе и в штабе «Снежных Барсов».

Дополнительно болельщики потребовали прекратить любое сотрудничество с Рашидом Хабибуллиным и Олегом Болякиным, а также расторгнуть действующие контракты со всеми легионерами «Барыса».