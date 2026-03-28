«Сибирь» — «Металлург»: онлайн-трансляция третьего матча плей-офф КХЛ начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 28 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 13:30 мск. Счёт в серии первого раунда плей-офф в Восточной конференции — 2-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

В первых двух матчах победу одержал «Металлург» со счётом 4:1 и 5:1.

«Металлург» четвёртый раз в истории играет в плей-офф КХЛ с «Сибирью». Ранее две победы в сериях одержал магнитогорский клуб.