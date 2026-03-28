Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о поражении от «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении в третьем матче серии плей-офф от «Торпедо» (1:3, 1-2).

— Изначально хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые проделали очень сложный путь для того, чтобы нас поддержать. Они шикарную поддержку нам оказывают. То, что касается матча: не было той нацеленности для того, чтобы забить голы, хотя моменты были, чтобы спасти этот матч.

— Сегодня состав «Торпедо» неслабо перестроился по сравнению с предыдущими двумя играми. Казалось бы, это могло ослабить команду. Почему не удалось воспользоваться лёгкой несыгранностью, если так можно выразиться?

— Вы не правы, никакой лёгкой несыгранности не было. Соперник играет сильно, хорошо. Я сказал, что не было нацеленности на ворота именно в завершении, точности броска, поэтому мы проиграли. «Торпедо» воспользовалось своими шансами, мы не воспользовались.

— Может быть, предыдущий сверхэмоциональный матч как-то убавил физические и эмоциональные силы у команды?

— Силы есть, вы видели. Мы эти моменты создаём — нет концовки.

— Если продолжить: помимо того, что силы есть, показалось, что где-то креатива не хватило, потому что моменты создавали и эти наработки срабатывали. Немножко прямолинейно для «Северстали» действовали хоккеисты или нет?

— Я бы сказал, наоборот — чересчур непрямолинейно. Были моменты, когда нужно было нанести бросок, а мы отдавали лишнюю передачу, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».