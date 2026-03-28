«Нефтехимик» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 28 марта, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Нефтехимик» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча начнётся в 14:30 мск. Счёт в серии первого раунда плей-офф в Восточной конференции равный — 1-1. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».

В первом матче победу одержал «Авангард» со счётом 4:2. Во второй встрече нижнекамский клуб во втором овертайме победил со счётом 4:3.

«Авангард» четвёртый раз в истории играет в плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком». Ранее две победы в сериях одержал омский клуб.