Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джиошвили высказался о первой победе «Трактора» в серии с «Ак Барсом»
Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили высказался о первой победе над «Ак Барсом» (3:2, 1-2) в серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

— Какие у вас остались впечатления после этого важного матча, возможно, ключевого для всей серии?
— Хорошая командная победа, действительно очень важная, вы правильно сказали, но сейчас мы идём дальше.

— За счёт чего удалось переломить ход и игры, и серии во втором периоде? Что изменили? В чём добавили?
— Ключевое — добавили агрессию на ворота, за счёт этого пошли голы, и вытерпели в конце, продержались, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

