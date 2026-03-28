Джиошвили высказался о первой победе «Трактора» в серии с «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили высказался о первой победе над «Ак Барсом» (3:2, 1-2) в серии Кубка Гагарина — 2026.

— Какие у вас остались впечатления после этого важного матча, возможно, ключевого для всей серии?

— Хорошая командная победа, действительно очень важная, вы правильно сказали, но сейчас мы идём дальше.

— За счёт чего удалось переломить ход и игры, и серии во втором периоде? Что изменили? В чём добавили?

— Ключевое — добавили агрессию на ворота, за счёт этого пошли голы, и вытерпели в конце, продержались, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.