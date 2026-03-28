Джиошвили — о провокациях: за удары удаляют, а если можно поболтать, почему нет?
Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили после победы над «Ак Барсом» (3:2, 1-2) в серии Кубка Гагарина — 2026 высказался о провокациях в матчах плей-офф.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5) 1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5) 2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5) 3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5) 3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (4x4)
— Какой у вас был командный анализ после казанских матчей? Что было сделано не так и как вы перестраивались на игры в Челябинске?
— Здесь наши трибуны, они нам помогают. Больше нет каких-то серьёзных изменений.
— Много силовой игры, стычек, трэш-тока. Это всё часть плей-офф?
— Вы правы абсолютно, часть игры. За удары удаляют, если подраться, а если можно, так скажем, поболтать, то почему бы немножко не поболтать, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Материалы по теме
