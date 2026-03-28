Джиошвили — о провокациях: за удары удаляют, а если можно поболтать, почему нет?

Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили после победы над «Ак Барсом» (3:2, 1-2) в серии Кубка Гагарина — 2026 высказался о провокациях в матчах плей-офф.

— Какой у вас был командный анализ после казанских матчей? Что было сделано не так и как вы перестраивались на игры в Челябинске?

— Здесь наши трибуны, они нам помогают. Больше нет каких-то серьёзных изменений.

— Много силовой игры, стычек, трэш-тока. Это всё часть плей-офф?

— Вы правы абсолютно, часть игры. За удары удаляют, если подраться, а если можно, так скажем, поболтать, то почему бы немножко не поболтать, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.