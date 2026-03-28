Джиошвили прокомментировал пятиминутное удаление Чайковски в конце матча
Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили после победы над «Ак Барсом» (3:2, 1-2) в серии Кубка Гагарина — 2026 прокомментировал пятиминутное удаление защитника челябинского клуба Михала Чайковски в концовке.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5) 1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5) 2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5) 3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5) 3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (4x4)
— Концовка получилась крайне нервная. В первую очередь необходимо было сплотиться?
— Разумеется. Сплотиться против всех.
— Поддержали в раздевалке Михала Чайковски после его удаления?
— Мы поддержали тем, что не дали им забить, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
