Джиошвили прокомментировал пятиминутное удаление Чайковски в конце матча

Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили после победы над «Ак Барсом» (3:2, 1-2) в серии Кубка Гагарина — 2026 прокомментировал пятиминутное удаление защитника челябинского клуба Михала Чайковски в концовке.

— Концовка получилась крайне нервная. В первую очередь необходимо было сплотиться?

— Разумеется. Сплотиться против всех.

— Поддержали в раздевалке Михала Чайковски после его удаления?

— Мы поддержали тем, что не дали им забить, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

