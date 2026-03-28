«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция третьего матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 28 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду одноклубников из Минска. Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу минчан. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона минский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи финишировали седьмыми. В первом матче серии победу одержали минчане со счётом 3:1, во втором — 4:1.

Московское «Динамо» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды.