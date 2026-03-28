Нападающий СКА Бландизи: у ЦСКА мощная команда, думаю, они весят гораздо больше нас
Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался о победе над ЦСКА (1:0, 1-2) в матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 23:44 (5x4)    

– Мы сражались сегодня. Знали, что хотим взять два матча дома. Удалось начать с одного, сегодня нашли ключи к победе. Это был важный матч, но следующий будет ещё важнее.

– Вы забили два гола в большинстве в двух матчах. Много работали над этой комбинацией с Савиковым?
– Да, мы оставались после тренировок, в том числе сегодня. Просил его делать набросы. Мы работали весь год над работой на пятаке, в плей-офф много голов забивают именно оттуда. Если я продолжу хорошо делать свою работу и прорываться туда, это будет вознаграждено.

– Тяжело было наблюдать с трибун в первом матче?
– Да. Всегда хочется помочь своей команде, особенно когда дело доходит до овертаймов. Чувствовал себя неловко – парни бились на льду, а мне пришлось смотреть со стороны. Это плохое чувство, но оно мотивировало меня поскорее вернуться и больше не покидать состав.

– Ощущения по сравнению с регуляркой отличаются?
– Да, игры становятся жёстче, гораздо больше столкновений у ворот. Но это только помогает мне, я люблю таким заниматься – залезать под кожу оппонентам, играть после свистка, если можно так сказать (улыбается). Думаю, у нас здорово получилось сделать это сегодня. Звено Романов – Воробьёв – Дишковский провело отличную работу по защите нашего вратаря. Они здорово поработали и у чужих ворот. Если получится залезть под кожу сопернику, ты непременно победишь.

– Почему не получалось так защищать свои ворота в выездных матчах?
– В гостях всегда тяжелее играть, на тебя всегда давят болельщики соперника. У ЦСКА мощная команда, там много крупных парней. Думаю, если сравнить, то они весят гораздо больше нас (смеётся). Но сегодня мы играли с большим желанием и заслужили победу, – сказал Бландизи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

