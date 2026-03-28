Бландизи рассказал, над чем нужно работать СКА перед четвёртым матчем с ЦСКА в плей-офф

Нападающий СКА Джозеф Бландизи после победы над ЦСКА (1:0, 1-2) в матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 заявил, что армейскому клубу необходимо улучшить реализацию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 23:44 (5x4)    

– После вашего гола было указание чуть больше внимания уделить обороне?
– Нет, мы придерживались того же плана. Нам нужно было исключить потери на синих линиях и доставлять шайбу в их зону, чтобы они не могли нам угрожать. Нужно было добавить в мелочах – блокировать броски, хорошо работать клюшками, не удаляться. Такие моменты вносят большой вклад в победу.

– Николай Коваленко пытался залезть под кожу чуть ли не всей команде. Что об этом думаете?
– Такое сейчас время года! Он хороший хоккеист, играет жёстко. Пытается сделать то же самое, что и мы. Просто это плей-офф. Нужно отдать ему должное, он лезет нам под кожу. Но сегодня мы сражались лучше. Следующий матч будет очень важным.

– Смена вратаря как-то психологически повлияла на команду?
– Не думаю. У нас два отличных вратаря, мы верим в обоих. Артемий Плешков провёл два замечательных матча. Сергей Иванов тоже заслужил свой шанс, он не просто так попал на Матч звёзд. Тренерам приходится делать очень тяжёлый выбор, потому что наши вратари были очень хороши весь год.

– План на игру в воскресенье будет таким же, как сегодня?
– Думаю, надо сделать пару изменений – найти больше способов забивать. Сегодня у нас только один гол в большинстве, мы не забивали в равных уже два матча. Сейчас это главное, над чем нам нужно поработать, – сказал Бландизи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Нападающий СКА Бландизи: у ЦСКА мощная команда, думаю, они весят гораздо больше нас
