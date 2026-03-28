Рыбин назвал две неожиданные команды, которые могут выйти в финал Кубка Гагарина

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал, стоит ли ждать сенсаций в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.

«Скажем так, что как минимум в финале можем увидеть минское «Динамо». «Салават Юлаев» может преподнести какой-то сюрприз. Неплохо играет уфимская команда, несмотря на проблемы с финансированием, как нам преподносят СМИ», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, минское «Динамо» ведёт в серии Кубка Гагарина с московскими одноклубниками со счётом 2-0. «Салават Юлаев» выигрывает в серии с «Автомобилистом» со счётом 2-1. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.