Якуценя поделился впечатлениями от матча ветеранов «Ак Барса» и «Трактора»

Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя поделился впечатлениями от матча ветеранов челябинского клуба и «Ак Барса».

– Прекрасная идея, мне очень нравится такой формат. Надеюсь, в дальнейшем будет продолжение таких матчей. Встретил старых партнёров, друзей, ребят, самые положительные эмоции. Всегда рад видеть и тех, с кем играл и против кого играл. Вспомнили хорошие моменты. Прекрасная дружеская атмосфера.

– В Казани вы при этом не играли?

– К сожалению, не получилось, хотя очень хотелось приехать. Хозяевам попроще собрать команду, хотя игра покажет, у кого состав собрался сильнее, – сказал Якуценя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.