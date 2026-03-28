Экс-нападающий «Трактора» Якуценя рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.
– Как часто выходите на лёд?
– Хотелось бы почаще, но получается пока только раз в неделю.
– Тяжело было сейчас вернуться в кондиции?
– Так я и не вернулся в кондиции. Тяжело идёт игра.
– Чем занимаетесь сейчас?
– На пенсии. Пока ничем, надеюсь, в ближайшем будущем что-то себе найду.
– То есть ваша жизнь сейчас не связана с хоккеем?
– Разве что тренировками, тренируемся с ветеранами, играем периодически.
– Есть желание попробовать себя в качестве тренера, менеджера?
– Желание есть, думаю над этим, – сказал Якуценя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.