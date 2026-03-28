Экс-нападающий «Трактора» Якуценя рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.

– Как часто выходите на лёд?

– Хотелось бы почаще, но получается пока только раз в неделю.

– Тяжело было сейчас вернуться в кондиции?

– Так я и не вернулся в кондиции. Тяжело идёт игра.

– Чем занимаетесь сейчас?

– На пенсии. Пока ничем, надеюсь, в ближайшем будущем что-то себе найду.

– То есть ваша жизнь сейчас не связана с хоккеем?

– Разве что тренировками, тренируемся с ветеранами, играем периодически.

– Есть желание попробовать себя в качестве тренера, менеджера?

– Желание есть, думаю над этим, – сказал Якуценя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.