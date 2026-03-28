Бывший нападающий «Трактора» Якуценя поделился мнением об игре команды в плей-офф

Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя оценил игру челябинского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (1-2).

– Следите сейчас за плей-офф КХЛ?

– По возможности. Здорово, что «Трактор» выиграл прошлую игру. Думаю, это добавит ребятам уверенности. Поймут, что можно обыгрывать «Ак Барс». Можно и даже нужно проходить дальше. Будем надеяться на победу, за «Трактором» всегда слежу.

– Травмы сильно подкосили команду? Следом за Мыльниковым и Дроновым выбыл ещё и Кравцов.

– Это хоккей, это нормальное явление. Всегда так бывает, думаю, что и с травмой можно выходить, если очень надо, где-то потерпеть. На то это и плей-офф.

– Вы в карьере дважды обыгрывали «Ак Барс» в плей-офф. Каков секрет?

– Секрет – больше креатива. Поменьше заученных схем.

– То есть вы за атакующий, весёлый хоккей?

– За результативный. Атакующий тоже должен быть с умом, не просто всем бежать подряд вперёд, а где-то похитрее сыграть, нестандартно, – сказал Якуценя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.