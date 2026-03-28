Генменеджер «Шанхайских Драконов»: Галлан недооценил нашу лигу и переоценил себя

Генменеджер «Шанхайских Драконов»: Галлан недооценил нашу лигу и переоценил себя
Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий высказался о работе канадского тренера Жерара Галлана в КХЛ.

— Что хотели видеть на входе при строительстве команды? Что удалось, а что — нет?
— Сезон получился неоднозначный и непростой. Пришлось работать в цейтноте комплектования команды, переговоры с тренерским штабом, переезд в Санкт‑Петербург. Задача была собрать боеспособный коллектив и минимум выйти плей‑офф. Всё для этого было. Поначалу складывалось всё неплохо, но потом произошёл сбой и мы не смогли исправить ситуацию.

Здесь была не длинная цепь, но несколько звеньев, что привело к затяжному пике. Главный фактор — мы были без предсезонной подготовки. Предыдущий главный тренер не сделал на это поправки, к сожалению. Начали неплохо, но удержать фокус команды ему не удалось. В разговоре с ним я постоянно ему это говорил. Моё мнение, что он недооценил нашу лигу и переоценил себя.

— Замечали, что Жерару Галлану становилось неинтересно?
— Всё связано с его здоровьем. То, что случилось под Новый год, — это финальная часть. По словам доктора, проблемы начались гораздо раньше, уже где‑то в ноябре плохо себя чувствовал и, видимо, терял контроль над ситуацией, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Генменеджер плохо справился с отбором хоккеистов». Дэвид Немировски — о работе в «Шанхае»
