Игравший за «Трактор» и «Ак Барс» Скачков высказался о матче легенд этих команд

Бывший нападающий «Трактора» и «Ак Барса» Евгений Скачков высказался о матче легенд этих команд.

– Можно сказать, что особенный матч для меня, всё-таки играл и в «Ак Барсе», и в «Тракторе». Интересно было встретиться со старыми друзьями, знакомыми. Как со стороны Казани, так и со стороны Челябинска.

– Долго решали, в какую раздевалку пойти? Над вами не подшучивали?

– Нет, никаких шуток не было. Сразу решил, что буду играть за «Трактор». Я и времени больше провёл в Челябинске, и сердце как-то лежит к команде, – сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На данный момент 41-летний Скачков играет в чемпионате Румынии.