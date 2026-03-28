Играющий в Румынии Скачков ответил на вопрос о завершении карьеры

Играющий в Румынии Скачков ответил на вопрос о завершении карьеры
41-летний нападающий румынского клуба Red Hawks Bucuresti Евгений Скачков ответил на вопрос о завершении карьеры.

– Вы же ещё не завершили карьеру?
– Всё верно, я ещё играю в Румынии. В этом плане у меня небольшое преимущество по сравнению с теми, кто уже повесил коньки на гвоздь.

– Нет понимания, как долго будете играть?
– Как здоровье позволит – столько и поиграем.

– Это такое большое желание поиграть в хоккей?
– Пока востребован – почему нет.

– Есть уже мысли о будущем? Поработать тренером, менеджером?
– Серьёзно пока на эту тему не думал, 100-процентных планов нет. Но когда завершу уже карьеру – плотно подойду к этому вопросу, – сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

