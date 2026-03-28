Экс-нападающий клубов КХЛ Скачков рассказал об игре в чемпионате Румынии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Скачков рассказал об игре в чемпионате Румынии за клуб Red Hawks Bucuresti.

– Как проходит сезон в Румынии?

– Всё стандартно, так же, как везде, как и в России, и с точки зрения игр, и подготовки к ним.

– У вас сезон закончился, поэтому вы сейчас в Челябинске?

– Всё так, команда вылетела из плей-офф, и я уехал домой.

– В плане быта уже адаптировались?

– Другой менталитет, конечно, другая страна. Но в плане работы всё как нужно – есть апартаменты, квартиры, проблем никаких. Когда нужно, отель снимает клуб, всё на уровне, – сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.