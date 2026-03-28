Скачков — об уровне хоккея в Румынии и России: примерно как в ВХЛ, в Европе интереснее

Экс-форвард клубов КХЛ Евгений Скачков сравнил уровень хоккея в Румынии и России. Нападающий выступает за команду Red Hawks Bucuresti.

– Как вы оказались в Румынии?

– Это давно было, позвали отыграть сезон, посмотреть. Приехал поиграл, оценил, что и как. Есть рядом чемпионат Венгрии, тоже интересный, хоть и совсем другой. И вот до сих пор играю.

– Как вы оцените уровень хоккея в Румынии?

– Сложно сказать, на эту тему в принципе можно очень долго дискутировать. Наверное, примерно как в Высшей лиге в России. Всё зависит от легионеров. Если приезжают хорошего качества легионеры, то команда играет более строго, интересно. Если слабые легионеры – то и играют слабенько. Местным ребятам сложно.

– Выбирая между ВХЛ и европейскими чемпионатами, выбрали бы Европу?

– Жизненный опыт интересный, но я не играл в ВХЛ, мне сложно оценить 100-процентно, что как. Но думаю, что в Европе поиграть интереснее. Получив предложение из ВХЛ, я бы выбрал сейчас Европу, исходя уже из своего опыта, – сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.