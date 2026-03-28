Экс-нападающий «Трактора» Скачков поделился своими впечатлениями от игры команды

Экс-нападающий «Трактора» Евгений Скачков высказался об игре челябинского клуба в нынешнем сезоне КХЛ. «Трактор» на данный момент уступает «Ак Барсу» в серии плей-офф со счётом 1-2.

– Следите за КХЛ?

– Только сейчас за плей-офф. Вчера матч смотрел, хорошо команда действовала, важная победа. А конкретно по сезону не смотрю.

– Переживаете за «Трактор»?

– Не то что прямо переживаю, скорее интересно, как команда играет. Не только за «Трактором» слежу, в целом слежу за тем, что происходит, где какие результаты. Мне интересно, не оставляю без внимания, – сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.