На первой минуте игры форвард «Сибири» Андреофф получил большой штраф за удар коленом

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». Счёт в первом периоде не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й секунде первого периода нападающий новосибирского клуба Энди Андреофф получил большой штраф за удар Михаила Фёдорова коленом.

Напомним, в первых двух матчах серии плей-офф победу одержал «Металлург» со счётом 4:1 и 5:1.