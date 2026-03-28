Максим Рыбин назвал недостаток в игре «Локомотива» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался об игре ярославского «Локомотива» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Напомним, в серии со «Спартаком» счёт равный — 1-1.

«Локомотив» хочет задавить «Спартак» физически. Ярославцы осуществляют много силовых приёмов даже по меркам НХЛ. Силовой хоккей – хорошо, но надо и голы забивать. «Локомотиву» не хватает разнообразия в атаке и голов, как и в прошлом сезоне. Команда придерживается своего плана и минимально импровизирует», – приводит слова Рыбина Metaratings.

Третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между командами пройдёт сегодня, 28 марта, в Москве.