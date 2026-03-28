Зарипов высказался о матче ветеранов «Ак Барса» и «Трактора» в родном для него Челябинске

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поделился эмоциями от матча ветеранов «Ак Барса» и «Трактора» в Челябинске.

– Получилось победить, забросили на одну больше, чем соперник. Как бы, может, даже и не хотели пропустить в конце, но сопернику не удалось этого сделать. Самое главное – пришли зрители, их было много, так же, как и в Казани. Все получили тёплые эмоции: и ребята, и болельщики.

– Сложнее было привезти игроков в Челябинск?

– Наоборот, все с радостью подключились, были рады сыграть и на выезде. Откликнулись на приглашение. У кого-то просто были запланированы дела на это время, путёвки на отдых были куплены, какая-то работа. Поэтому некоторые игроки у нас отсутствовали, но состав всё равно был хороший, боевой. Главное – счёт. Ведём в нашей ветеранской серии 2-0.

– Играть против «Трактора» было сложнее, учитывая, что команда дома усилилась?

– Конечно, добавились мастеровитые игроки, ребята помоложе, с хорошей техникой. Но всё равно счёт на табло, – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.