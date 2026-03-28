Зарипов: люблю и уважаю «Трактор», но никогда за него не играл, поэтому за «Ак Барс»

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, за кого переживает в серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором» (2-1).

– Матч «Ак Барса» и «Трактора» вчера смотрели?

– Конечно, смотрели и переживали. Не хочется ничего плохого сказать про ребят, никого обвинять, но в концовочке, если честно, большинство надо было забивать. Если бы забили, серия продолжилась бы на победной ноте.

– Получается, за «Ак Барс» в этой серии переживаете?

– Разумеется, без вариантов за «Ак Барс». Никаких метаний, я хоть и родился в Челябинске, мой родной город. «Трактор» люблю и уважаю, но никогда за «Трактор» не играл. Поэтому тут за «Ак Барс».

– Завтра матч будете смотреть?

– Нет, уже едем домой. Так что будем переживать у телевизора, – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.