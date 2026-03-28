Олимпийский чемпион назвал команду-открытие текущего розыгрыша Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков высоко оценил игру «Спартака» в серии плей-офф с «Локомотивом» (1-1), назвав московский клуб командой-открытием турнира.

— «Спартак» стал для меня открытием на старте плей-офф. В серии с чемпионами из «Локомотива» красно-белую команду поторопились заранее списать со счетов. Откровенно говоря, не был в числе оптимистов и я, всё-таки «Спартак» на финише чемпионата выглядел, скажем так, разрозненно. И тут в двух матчах в Ярославле мы увидели совершенно равную игру. Мне показалось, что даже чемпион был этим удивлён.

— За счёт чего «Спартак» так прибавил?

— Красно-белым удалось найти и включить вот этот режим плей-офф. Команда выглядит мобилизованной, целостной, нет тех перепадов, к которым «Спартак» в «гладком» чемпионате всех приучил.

Очень большой фактор – вратарь Георгиев. С его приходом вратарская позиция «Спартака» из слабой превратилась в сильную. Виден большой энхаэловский опыт Георгиева – он собран, не делает лишних движений, готов отражать много бросков, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.