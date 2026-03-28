Сушинский: не считаю, что СКА может спасти серию плей-офф с ЦСКА

Чемпион мира Максим Сушинский поделился впечатлениями от серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. Напомним, в серии лидирует московский клуб со счётом 2-1.

«Я не считаю, что СКА сможет спасти серию. Это не потому, что ЦСКА гораздо сильнее, и не потому, что СКА плохо играет. Просто система ЦСКА не даст СКА свободы, они качественно отработают. Уволят ли Ларионова в этой серии? Это не ко мне вопрос», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Следующий матч между командами состоится завтра, 29 марта, в 19:30 мск на стадионе в Санкт-Петербурге.

