Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: не считаю, что СКА может спасти серию плей-офф с ЦСКА

Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский поделился впечатлениями от серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. Напомним, в серии лидирует московский клуб со счётом 2-1.

«Я не считаю, что СКА сможет спасти серию. Это не потому, что ЦСКА гораздо сильнее, и не потому, что СКА плохо играет. Просто система ЦСКА не даст СКА свободы, они качественно отработают. Уволят ли Ларионова в этой серии? Это не ко мне вопрос», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Следующий матч между командами состоится завтра, 29 марта, в 19:30 мск на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ранее нападающий СКА Джозеф Бландизи рассказал, над чем нужно работать команде перед четвёртым матчем с ЦСКА в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android