«Металлург» победил «Сибирь» и находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф

В Новосибирске прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии – 3-0 в пользу уральского клуба.
На 18-й минуте первого периода Александр Петунин открыл счёт в игре. На 50-й секунде второго периода Энди Андреофф восстановил равенство. В середине периода Дерек Барак вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. В конце матча Сергей Толчинский установил окончательный счёт.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.
* если потребуется.
- 28 марта 2026
