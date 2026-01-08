Сибирь – Металлург, результат третьего матча 28 марта 2026, счёт 1:3, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» победил «Сибирь» и находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф
В Новосибирске прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии – 3-0 в пользу уральского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Пресс, Толчинский) – 17:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Пьянов, Кошелев) – 20:50 (5x5)     1:2 Барак (Хабаров, Минулин) – 31:07 (5x5)     1:3 Толчинский (Пресс, Ткачёв) – 59:03 (en)    

На 18-й минуте первого периода Александр Петунин открыл счёт в игре. На 50-й секунде второго периода Энди Андреофф восстановил равенство. В середине периода Дерек Барак вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. В конце матча Сергей Толчинский установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
