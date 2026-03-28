Капризов — об игре Кучерова: кажется, что у него всё медленно, хотя это вообще не медленно

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-игроком сборной России по футболу Андреем Аршавиным поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

Филатов: Два-три нападающих, которые действительно на тебя производят впечатление в лиге? Давай без Макдэвида и Маккиннона.

Капризов: Кучеров на самом деле, потому что… Мы с ним хорошо общаемся. Сейчас вот я приезжал, мы с ним общаемся постоянно о хоккее. Сидим и просто о хоккее [говорим].

Филатов: Но он же фанатик.

Капризов: Да, но это хорошо. Я тоже люблю пообщаться о хоккее. Но если ты следишь за ним, как он чувствует игру, как читает игру, видит площадку, то есть он замедляет игру. Кажется, это медленно, на самом деле это вообще не медленно.

Аршавин: Я практически не видел, честно.

Капризов: Типа, что он… Не знаю, кто в футболе такой. Не знаю даже такого футболиста. Кажется, что всё у него медленно, хотя это вообще не медленно.

Аршавин: Он просто вовремя расстается с шайбой, думаю, правильно?

Капризов: Вовремя пас отдаёт, вовремя уберёт. Ну ладно, окей, Кучерова если не берём, у каждого есть какие-то лучшие стороны. Мне понравилось, как первые 50 игр Лео Карлссон в «Анахайме» очень здорово играл. Я просто не знаю, кого выделить. Они начали очень здорово этот сезон. Потом у них спад был.

Аршавин: А знаешь, кого хвалят? Селебрини.

Капризов: Селебрини, да, молодец. Не, он в порядке. У человека уже почти 100 очков. 90 очков у него в этом году. Очень дорогого стоит. Он молодой ещё, 19 лет. Это очень сильно. Такого давно не было, — сказали спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.