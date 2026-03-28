Форвард СКА Недопёкин — о работе с Ларионовым: нет такого, что прибивают из-за ошибок

Нападающий СКА Никита Недопёкин высказался о совместной работе с главным тренером армейцев Игорем Ларионовым.

«Когда узнал о назначении в СКА Игоря Ларионова, обрадовался — молодому игроку, который только заходит в топ-клуб, хочется играть в хоккей посвободнее. Есть примеры, где в команде системная оборона, игрокам нельзя обыгрывать и импровизировать — можно только забрасывать и бежать вперед. Для развития молодого игрока это плохо.

А в СКА креатив в атаке только приветствуется, это редкость, поэтому приятно. Плюс нет такого, что прибивают из-за ошибок — ни на лавке, ни эмоционально. Тренеры больше смотрят на содержание твоей игры, а единичные ошибки случаются у всех», — приводит слова Недопёкина сайт КХЛ.

