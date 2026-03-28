Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Ткачук — о 1000 голов Овечкина в НХЛ: надеюсь, у него получится обойти Гретцки

Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук и форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук обсудили 1000-й гол российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф. Россиянин стал вторым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

Брэди: Восьмой номер снова это сделал. 1000 голов – это безумный результат. Ты вообще можешь представить, сколько это? 1000 празднований.

Мэттью: Я вот, например, не природный снайпер, Брэди. Думаю, я и с учётом тренировок 1000 не забил за всю карьеру. А он делает это в лучшей лиге мира.

Брэди: Он играет в лучшей лиге мира и такой: «Да, я просто забью 1000 голов». Это безумие.

Мэттью: Поздравляю Овечкина с 1000 голов в НХЛ. Ему нужно ещё около 15 шайб (14. — Прим. «Чемпионата»), чтобы обойти Гретцки по голам с учётом плей-офф. Надеюсь, у него получится. Я бы хотел это увидеть. Это ещё один невероятный рекорд, который он может побить.

Брэди: Было очень весело следить за погоней в прошлом году — все этого хотели.

Мэттью: Не помню точно, где я был — в Чикаго или где-то на выезде на Западе, но в день игры «Вашингтона» с «Айлендерс» пожертвовал дневным сном, чтобы посмотреть её. Я такой: «Ну давай, пожалуйста, забей, раз уж я пожертвовал выносливостью на вечернюю игру». И он сделал это. Это было очень круто, — сказали хоккеисты в своём подкасте Wingmen.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android