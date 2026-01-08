Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Авангард, результат третьего матча 28 марта 2026 года, счет 1:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» и повёл в серии Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 28 марта, в Нижнекамске завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4)     1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4)     1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)    

На 43-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака забил первый гол. На 52-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский сравнял счёт. На 56-й минуте Рашевский вывел омичей вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android