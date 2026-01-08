«Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» и повёл в серии Кубка Гагарина

Сегодня, 28 марта, в Нижнекамске завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу омского клуба.

На 43-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака забил первый гол. На 52-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский сравнял счёт. На 56-й минуте Рашевский вывел омичей вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется