«Нужно залезть им под кожу». Капитан «Сибири» Широков — о 0-3 в серии с «Металлургом»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Новосибирский клуб проигрывает в серии со счётом 0-3.
— Самый эмоциональный матч сезона для вас?
— Слушайте, проигрываем 0-2 в серии, трибуны горят вперёд, хочется бежать вперёд, выигрывать. Эмоциональный матч, «Металлург» — хорошая команда, много исполнителей, нужно залезть им под кожу.
Сейчас 0-3, нужно подумать, что мы ещё можем сделать лучше, чтобы порадовать болельщиков.
— Осознанно сегодня взяли роль того, кто залезает под кожу?
— Да нет, я сегодня выходил, сказал себе, что буду играть с сердцем. Жаль, что не забили, но серия продолжается, бывало, что и из такого выбирались. Сложно что-то говорить, голова остынет, тренерский штаб внесёт коррективы, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 28 марта 2026
