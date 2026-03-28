«Нужно залезть им под кожу». Капитан «Сибири» Широков — о 0-3 в серии с «Металлургом»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Новосибирский клуб проигрывает в серии со счётом 0-3.

— Самый эмоциональный матч сезона для вас?

— Слушайте, проигрываем 0-2 в серии, трибуны горят вперёд, хочется бежать вперёд, выигрывать. Эмоциональный матч, «Металлург» — хорошая команда, много исполнителей, нужно залезть им под кожу.

Сейчас 0-3, нужно подумать, что мы ещё можем сделать лучше, чтобы порадовать болельщиков.

— Осознанно сегодня взяли роль того, кто залезает под кожу?

— Да нет, я сегодня выходил, сказал себе, что буду играть с сердцем. Жаль, что не забили, но серия продолжается, бывало, что и из такого выбирались. Сложно что-то говорить, голова остынет, тренерский штаб внесёт коррективы, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.