Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Широков — о пятиминутном удалении в конце матча: судьи делают свою работу, мы — свою

Широков — о пятиминутном удалении в конце матча: судьи делают свою работу, мы — свою
Комментарии

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о своём удалении в конце третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3). Новосибирский клуб проигрывает в серии со счётом 0-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Пресс, Толчинский) – 17:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Пьянов, Кошелев) – 20:50 (5x5)     1:2 Барак (Хабаров, Минулин) – 31:07 (5x5)     1:3 Толчинский (Пресс, Ткачёв) – 59:03 (en)    

— Люзенков о вашем удалении сказал, что мы [зрители] не видели, что было перед этим, что он бы тоже сорвался на вашем месте. Что же там было?
— Если честно, это не было осознанно, игровой момент. Что было, то было.

— То есть перед этим ничего не было?
— Эмоциональная игра, попали по маске. Судьи делают свою работу, мы — свою. Вопросов нет, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На последней минуте встречи у правого борта Широков жёстко атаковал Руслана Исхакова и плечом угодил ему в голову. Арбитры просмотрели момент на предмет наложения большого штрафа капитану «Сибири» и дали ему пять минут за атаку в область головы и шеи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
«Нужно залезть им под кожу». Капитан «Сибири» Широков — о 0-3 в серии с «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android