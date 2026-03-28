Широков — о пятиминутном удалении в конце матча: судьи делают свою работу, мы — свою

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о своём удалении в конце третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3). Новосибирский клуб проигрывает в серии со счётом 0-3.

— Люзенков о вашем удалении сказал, что мы [зрители] не видели, что было перед этим, что он бы тоже сорвался на вашем месте. Что же там было?

— Если честно, это не было осознанно, игровой момент. Что было, то было.

— То есть перед этим ничего не было?

— Эмоциональная игра, попали по маске. Судьи делают свою работу, мы — свою. Вопросов нет, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На последней минуте встречи у правого борта Широков жёстко атаковал Руслана Исхакова и плечом угодил ему в голову. Арбитры просмотрели момент на предмет наложения большого штрафа капитану «Сибири» и дали ему пять минут за атаку в область головы и шеи.

