Генменеджер «Амура» — о Лихачёве: права на него у «Локомотива», но мы очень заинтересованы

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов сообщил, что хабаровский клуб заинтересован в переходе нападающего Ярослава Лихачёва из «Локомотива». Минувший регулярный чемпионат форвард провёл в «Амуре» на правах аренды.

«Ему 25 лет, права на него принадлежат «Локомотиву». Он единственный из команды вошёл в топ-100 бомбардиров лиги. Мы ведём переговоры и очень заинтересованы в нём, но другие клубы тоже на него нацелены. Думаю, для Ярослава хабаровский «Амур» — это его клуб.

Что касается ушедших ребят, для меня большая боль, что местные парни от нас уехали. С Игнатом Коротких я разговаривал раз пять, но человек решил сменить обстановку. Кузьмин и Воробьёв имеют опыт в лиге, они достойно вошли в команду, хоть у них и идёт период адаптации к перелётам.

Концепция клуба строится на поиске молодых, «ногастых» игроков, так как молодые быстрее адаптируются к перелётам. При этом нужны и опытные наставники, за которыми они будут тянуться. Наши молодые воспитанники Шерстнёв, Дорошенко, Матьев, Колодяжный очень перспективны, мы постоянно привлекаем их к тренировочному процессу с основной командой», — приводит слова Филимонова сайт КХЛ.