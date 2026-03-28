Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Генменеджер «Амура» — о Лихачёве: права на него у «Локомотива», но мы очень заинтересованы

Генменеджер «Амура» — о Лихачёве: права на него у «Локомотива», но мы очень заинтересованы
Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов сообщил, что хабаровский клуб заинтересован в переходе нападающего Ярослава Лихачёва из «Локомотива». Минувший регулярный чемпионат форвард провёл в «Амуре» на правах аренды.

«Ему 25 лет, права на него принадлежат «Локомотиву». Он единственный из команды вошёл в топ-100 бомбардиров лиги. Мы ведём переговоры и очень заинтересованы в нём, но другие клубы тоже на него нацелены. Думаю, для Ярослава хабаровский «Амур» — это его клуб.

Что касается ушедших ребят, для меня большая боль, что местные парни от нас уехали. С Игнатом Коротких я разговаривал раз пять, но человек решил сменить обстановку. Кузьмин и Воробьёв имеют опыт в лиге, они достойно вошли в команду, хоть у них и идёт период адаптации к перелётам.

Концепция клуба строится на поиске молодых, «ногастых» игроков, так как молодые быстрее адаптируются к перелётам. При этом нужны и опытные наставники, за которыми они будут тянуться. Наши молодые воспитанники Шерстнёв, Дорошенко, Матьев, Колодяжный очень перспективны, мы постоянно привлекаем их к тренировочному процессу с основной командой», — приводит слова Филимонова сайт КХЛ.

