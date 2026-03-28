Ги Буше прокомментировал вторую победу «Авангарда» в серии с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Омский клуб ведёт в серии со счётом 2-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4)     1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4)     1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)    

«Сложный матч получился. Мы понимали, что будет непросто, серия будет длинной. Так оно и выходит. Сегодня мы хорошо двигались, никаких вопросов. Просто наши топовые игроки не выходят на меньшинство, из-за этого инициатива переходит к сопернику, а они где-то засиживаются, ноги не бегут, потом приходится вкатываться. Нужно отдать должное голкиперу хозяев, мы могли забивать больше, если бы не его надёжные действия. В целом, вратари играют огромную роль в этой серии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

