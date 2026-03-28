Ги Буше прокомментировал вторую победу «Авангарда» в серии с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Омский клуб ведёт в серии со счётом 2-1.

«Сложный матч получился. Мы понимали, что будет непросто, серия будет длинной. Так оно и выходит. Сегодня мы хорошо двигались, никаких вопросов. Просто наши топовые игроки не выходят на меньшинство, из-за этого инициатива переходит к сопернику, а они где-то засиживаются, ноги не бегут, потом приходится вкатываться. Нужно отдать должное голкиперу хозяев, мы могли забивать больше, если бы не его надёжные действия. В целом, вратари играют огромную роль в этой серии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.