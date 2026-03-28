Ги Буше: игроки «Нефтехимика» пытаются залезть нам под кожу. А дальше будет ещё хуже

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об удалениях в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Нефтехимиком» (2:1).

«Удаления? Дело в том, что игроки соперника пытаются залезть нашим ребятам под кожу, некоторые наши игроки ведутся на это. Но это и есть плей-офф, он тем и характеризуется, что высок эмоциональный накал. А дальше будет ещё хуже в этом плане, эмоций станет только больше. Но по сравнению с тем, что я видел в своей карьере, в нашей серии с «Нефтехимиком» ничего особенного не происходит. Так что будет тяжелее, и мы к этому готовы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.