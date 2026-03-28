Ги Буше: игроки «Нефтехимика» пытаются залезть нам под кожу. А дальше будет ещё хуже
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об удалениях в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Нефтехимиком» (2:1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4) 1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4) 1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)
«Удаления? Дело в том, что игроки соперника пытаются залезть нашим ребятам под кожу, некоторые наши игроки ведутся на это. Но это и есть плей-офф, он тем и характеризуется, что высок эмоциональный накал. А дальше будет ещё хуже в этом плане, эмоций станет только больше. Но по сравнению с тем, что я видел в своей карьере, в нашей серии с «Нефтехимиком» ничего особенного не происходит. Так что будет тяжелее, и мы к этому готовы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 28 марта 2026
-
18:32
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:23
-
17:02
-
16:58
-
16:50
-
16:44
-
16:28
-
16:12
-
16:01
-
15:32
-
15:15
-
14:50
-
14:39
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:45
-
12:30