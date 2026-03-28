Александр Радулов вошёл в тройку лучших снайперов КХЛ
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории Континентальной хоккейной лиги. Форвард отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу ярославского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
2 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5) 1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5) 1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5) 2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)
Этот гол стал для Радулова 293-м в КХЛ. По этому показателю он обошёл Даниса Зарипова (292) и сравнялся с Найджелом Доусом (293). Теперь Александра опережают только Сергей Мозякин (419) и Вадим Шипачёв (320) из минского «Динамо».
39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина.
