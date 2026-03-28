Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Радулов вошёл в тройку лучших снайперов КХЛ

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории Континентальной хоккейной лиги. Форвард отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
2 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5)     1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5)     1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5)     2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)    

Этот гол стал для Радулова 293-м в КХЛ. По этому показателю он обошёл Даниса Зарипова (292) и сравнялся с Найджелом Доусом (293). Теперь Александра опережают только Сергей Мозякин (419) и Вадим Шипачёв (320) из минского «Динамо».

39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android