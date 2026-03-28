Александр Радулов вошёл в тройку лучших снайперов КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории Континентальной хоккейной лиги. Форвард отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу ярославского клуба.

Этот гол стал для Радулова 293-м в КХЛ. По этому показателю он обошёл Даниса Зарипова (292) и сравнялся с Найджелом Доусом (293). Теперь Александра опережают только Сергей Мозякин (419) и Вадим Шипачёв (320) из минского «Динамо».

39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина.