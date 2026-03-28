Главный тренер «Металлурга» Разин высказался о третьей победе над «Сибирью» в серии
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Пресс, Толчинский) – 17:22 (5x4) 1:1 Андреофф (Пьянов, Кошелев) – 20:50 (5x5) 1:2 Барак (Хабаров, Минулин) – 31:07 (5x5) 1:3 Толчинский (Пресс, Ткачёв) – 59:03 (en)
«Было понятно, что в такой обстановке «Сибирь» изменит тактику. Третий период мы перетерпели, хоть я и не люблю это слово. Молодцы, надо восстановиться и двигаться дальше. Сегодня «Сибирь» больше в давление шла, у нас на льду они в основном в откат играли, даже когда мы в счёте вели», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.
* если потребуется.
