Главный тренер «Металлурга» Разин высказался о третьей победе над «Сибирью» в серии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.

«Было понятно, что в такой обстановке «Сибирь» изменит тактику. Третий период мы перетерпели, хоть я и не люблю это слово. Молодцы, надо восстановиться и двигаться дальше. Сегодня «Сибирь» больше в давление шла, у нас на льду они в основном в откат играли, даже когда мы в счёте вели», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.